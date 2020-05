‘Waarom staan borden op de snelweg niet bij elkaar?’

Tesla's geheime ‘miljoen kilometer’-ac­cu moet elektri­sche auto fors goedkoper maken

15 mei Elektrische autofabrikant Tesla is naar verluidt van plan later dit jaar of begin volgend jaar een nieuwe, goedkope en duurzame batterij in zijn Model 3 te introduceren. Dankzij die batterij zouden elektrische auto’s even duur of zelfs goedkoper moeten worden dan modellen met een benzinemotor.