Waarom nemen we sluiproutes?

Bespaar je tijd als je een sluiproute neemt?

Waarom doen automobilisten het dan toch?

,,De belangrijkste reden: ongeduld. Automobilisten rijden liever om, dan dat ze stil moeten staan. Een auto is bedoeld om te bewegen en als dat niet gebeurt is het doel van het voertuig weg. Als de auto wordt belemmerd in het bewegen, kiezen automobilisten er dus liever voor om te blijven rijden via een andere route. Zo heeft men nog steeds een doel voor ogen, de eindbestemming, maar behalen ze het via een andere weg. Als een bestuurder moet wachten en stil moet staan, bereikt hij in zijn ogen het doel sowieso niet. Ook is er altijd nog de hoop dat ze dan misschien toch iets eerder op hun werk zijn. Uiteindelijk maakt de reden niet uit. Het is gewoon heel erg asociaal en je verlengt de file er ook mee. Vooral met kleine sluiproutes, zoals via een benzinepomp. Zo moet je opnieuw invoegen en daar benadeel je de andere automobilisten dus dubbel mee."