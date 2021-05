‘Waarom moet je altijd vier automatten tegelijk kopen?’

Van coronas­teun een Lamborghi­ni, Ferrari en Bentley gekocht: Amerikaan opgepakt

14 mei In de VS is een man opgepakt die onterecht meer dan 4 miljoen euro aan coronasteun voor zijn bedrijf heeft gekregen. Mustafa Qadiri (38) kocht met het geld een Ferrari, Lamborghini en Bentley. Hij spendeerde het ook aan luxevakanties die door de coronamaatregelen verboden waren.