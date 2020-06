‘Waarom kan je maar beter niet de wasstraat in gaan met een cabrio met linnen kap?’

Fatale botsing in Friesland, politie treft bestuurder later dood aan in loods van boerderij

11:06 In Koudum in Friesland zijn twee mannen overleden nadat hun auto van de weg raakte en tegen een boom botste. De bestuurder van de auto was niet aanwezig op de plek van de aanrijding. Hij werd na een zoektocht van de politie dood aangetroffen in een loods van een boerderij.