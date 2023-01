Waarom je niet je hand op de schakelpook moet houden tijdens het rijden

Terug te vinden in instructieboekjes

Hoewel er ook video’s te vinden zijn waarin wordt beweerd dat het niet schadelijk is en er ongetwijfeld uitzonderingen zijn, gaan wij liever af op de deskundigheid van onder meer de RAC, oftewel de Britse Wegenwacht. Het advies om niet met je hand op de pook te rijden is ook terug te vinden in de instructieboekjes van een groot aantal auto’s. Een andere reden om het niet te doen, is dat het veel veiliger is om beide handen aan het stuur te houden.