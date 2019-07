Waarom je geen jaarvignet voor Oostenrijk, Tsjechië en Slovenië moet kopen

Reis je tussen nu en eind december naar of door landen waar je een vignet voor nodig hebt, koop dan geen jaarvignet maar een vignet met kortere geldigheidsduur. De ADAC, de Duitse zuster van de ANWB, berekende dat je dan een stuk goedkoper uit bent.

Wie helemaal geen vignet koopt voor landen met tolplicht, loopt grote kans op een boete. Alleen al vorig jaar werden 190.000 automobilisten op de bon geslingerd omdat ze zonder geldig vignet door Oostenrijk reden. Zij moeten een zogeheten ‘vervangingstol’ betalen van (maximaal) 240 euro. Wie weigert te betalen, riskeert maximaal 3000 euro aan administratieve boetes.

Je zou denken dat een jaarvignet het beste tarief zal bieden voor reizen naar landen als Oostenrijk, Tjechie en Slovenië, waar een vignet verplicht is. Maar automobielclub ADAC berekende dus dat het voor de meeste buitenlanders vanaf nu tot het einde van dit jaar niet langer de moeite waard is een jaarvignet te kopen. De verschillende kortetermijnvignetten in bovengenoemde landen zijn goedkopere alternatieven.

Oostenrijk: het jaarlijkse vignet 2019 voor auto’s kost 89,20 euro. Het is geldig tot januari 2020. De prijs voor een vignet van twee maanden is 26,80 euro. Frequente rijders kunnen de tijd tot eind november overbruggen met twee vignetten van twee maanden uit augustus. Geldbesparing vergeleken met het jaarlijkse vignet: 35,60 euro. Het jaarlijkse vignet 2020 is namelijk beschikbaar en geldig vanaf 1 december.

Tsjechië: vanaf september moeten automobilisten zorgvuldig controleren of ze het huidige jaarvignet van 60 euro nog steeds genoeg gebruiken. De maandelijkse vignetten kosten momenteel 18 euro en kunnen een alternatief zijn, afhankelijk van het reisgedrag. Het nieuwe jaarlijkse vignet 2020 is beschikbaar vanaf 1 december en is ook vanaf die datum geldig.