Waarom je deze nieuwe Toyota niet mag doorverkopen

Mijn Allessie ‘Bij een elektri­sche Harley mis je het allermooi­ste: het geluid. Po-ta-toe po-ta-toe po-ta-toe, dat hoort erbij’

24 juli Ze kennen elkaar al vanaf hun zeventiende, toen ze buren werden in de Haagse Sneeuwbalstraat. De liefde voor motoren en in het bijzonder voor Harley Davidson is in de vriendschap tussen Ton Remmerswaal (68) en Roger Joosten (68) de rode draad.