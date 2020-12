Waarom je deze bestelbussen beter niet kunt kopen

'Zorgwekkend’

EuroNCAP noemt het zorgwekkend dat vijf modellen niet eens de beoordeling ‘brons’ kregen, wat betekent dat Euro NCAP ze nu classificeert als ‘niet aanbevolen’. De Fiat Talento was het slechtst presterende model met een score van slechts vijf procent. De op een na slechtste was de Opel Movano, die een score van slechts acht procent behaalde. Ook de Renault Trafic (11 procent), Nissan NV400 (13 procent) en Renault Master (17 procent) worden niet aanbevolen door EuroNCAP.

Volgens het Britse AutoExpress was vorig jaar slechts 12,8 procent van de nieuwe bestelwagens in Engeland voorzien van het noodremsysteem AEB, vergeleken met 62 procent van de nieuwe auto’s. Dit ondanks het feit dat AEB heeft aangetoond dat deze voorziening het aantal kop-staartbotsingen met maar liefst 38 procent vermindert. Bestelwagens zijn ook betrokken bij meer dodelijke ongevallen per afgelegde kilometer dan enig ander type voertuig op de Britse wegen.