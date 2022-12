Sneeuw en lage nachttemperaturen kunnen ervoor zorgen dat auto’s niet meer willen starten. De oorzaak zit ‘m vaak in bevroren brandstofleidingen. Onder koude omstandigheden kan namelijk condensatie optreden wanneer waterdamp in contact komt met een heet oppervlak.

Waarom je brandstoftank bij koud weer voor de helft gevuld moet zijn

Dit kan gebeuren in de brandstoftank of -leidingen, omdat elke ruimte die niet is gevuld met brandstof bestaat uit lucht die waterdamp bevat. En hoewel het zeer onwaarschijnlijk is dat benzine of diesel in normale Nederlandse omstandigheden zal bevriezen, kan watercondensatie in de lege brandstofleidingen wél gemakkelijk bevriezen.

Je auto kan daardoor weigeren te starten omdat de brandstof niet in de motor kan stromen, of je motor kan afslaan als slechts een kleine hoeveelheid in de brandstofleidingen kan komen. Wanneer je benzinetank echter minimaal voor de helft is gevuld, moet dit voldoende zijn om condensvorming te voorkomen die kan bevriezen. Beter is het om de tank helemaal vol te tanken.

Controleer de antivriesniveaus in de auto

Het is ook een goed idee om de antivriesniveaus in de auto te controleren voordat je achter het stuur kruipt. De vloeistof voorkomt dat het koelsysteem van de motor bevriest als de temperatuur daalt. Wanneer het water bevriest in het koelsysteem, kan dit aanzienlijke schade aan de radiateur veroorzaken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.