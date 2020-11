‘Waarom geldt er niet dezelfde maximumsnelheid voor personenauto’s én vrachtwagens?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Voor die lagere limiet is gekozen, omdat vrachtauto’s nu eenmaal groter en zwaarder zijn dan personenauto’s. Dat maakt ze minder wendbaar in het verkeer en bij een aanrijding richten ze door hun gewicht en omvang meer schade aan. Daarom lijkt het mij niet verstandig om die limiet van 80 km/u te verhogen. Bovendien rijden veel vrachtauto’s al iets sneller in de praktijk, want hun begrenzer is afgesteld op 90 km/u. Het alternatief, ook de personenauto’s beperken tot 80 km/u, lijkt mij ook niet wenselijk voor de doorstroming van het verkeer.”