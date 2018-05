Waarom geen tankpijltje in alle auto's?

Ik zat laatst in een auto van een collega, waarin een pijltje in het instrumentarium aangaf aan welke kant de tankopening zat. Handig vind ik dat. Waarom hebben niet alle auto's zoiets?

Pas enkele jaren geleden is een aantal autofabrikanten begonnen om elk nieuw model hiervan te voorzien. Reuze handig inderdaad, vooral als je in andermans auto of in een huurauto rijdt. Als het je eigen auto is, weet je het op een gegeven moment wel. Helaas zijn de fabrikanten niet verplicht om zo'n pijltje naast de brandstofmeter te plaatsen, maar het krijgt wel steeds meer navolging.