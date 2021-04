Waarom er vaak een ‘kattenluikje’ in vrachtwagens zit

Als een vrachtwagen of oplegger is voorzien van zo'n ‘kattenluik’, is er meestal sprake van koel- of vriesvoertuigen. Omdat de deuren van dit soort trucks erg goed sluiten, zou de lucht snel muf worden als de temperatuur na het lossen stijgt, of als het voertuig niet gekoeld wordt. Hierdoor zouden zich al snel ziektekiemen of schimmels kunnen vormen als gevolg van condensatie.

Het effect is te vergelijken met een koelkast die wordt uitgeschakeld met de deur dicht. Na een week zit de koelkast vol met schimmels en meeldauw. De kleine klep achterin vrachtwagens of opleggers wordt gebruikt om de laadruimte te ventileren wanneer deze niet wordt gebruikt, of wanneer het koelsysteem is uitgeschakeld. Dus als je een koelwagen ziet rijden met geopend luik, weet je dat deze leeg is.



De geopende achterklep wordt tijdens de rit uitsluitend ontlucht door de onderdruk van de luchtstroom achter de vrachtwagen. Dat komt doordat er aan de voorzijde, hoog bovenin, vaak ook één zit. Zo tocht deze dus lekker door. Je kunt niet zomaar door de geopende luiken kijken: ze hebben ofwel een rooster aan de binnen- of buitenkant, of een labyrint van plaatstaal om te voorkomen dat vreemde voorwerpen - of katten - binnendringen.