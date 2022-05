Waarom dieren nu massaal worden doodgereden: ‘Trap niet direct op de rem’

Dode eenden, fazanten en hazen in de berm. Je kunt geen ritje maken, zonder dit beeld te zien. Waarom stikt het rond deze tijd van het jaar van de dode dieren langs de weg?

Wilde eenden, vogels en meerkoeten zitten in de paartijd. Dat maakt ze compleet onbezonnen, vertelt bioloog Bram Koese uit Zwammerdam. ,,Ze stuiven zo de weg over. Net als de padden tijdens de paddentrek. En dan heb je nog de ganzen in hun broedtijd. Die vliegen normaal naar veilige plekken, maar omdat hun jongen nog niet vliegen moet dat nu over land. Dat maakt ze heel kwetsbaar.”