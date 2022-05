Waarom deze tweedehands Ford Escort 176.000 euro opbracht

RS Cosworth

Dat is dus de belangrijkste reden dat kopers in de rij stonden voor deze in nieuwstaat verkerende Ford Escort met slechts 349 km op de teller. Wat ook helpt, is dat de RS Cosworth een zogeheten homologatiespecial was. Wanneer je als automerk met een bepaald model wilde gaan racen of rallyrijden, moest je van zo'n race- of rallywagen ook een vastgesteld aantal straatversies maken. Deze modellen zijn vaak zeldzaam en dus geliefd bij verzamelaars. In het geval van deze Escort valt dat wel mee, want er zijn er toch 7145 exemplaren van gebouwd.