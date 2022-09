Waarom deze oude velgen duurder zijn dan een nieuwe auto

Het gaat om de velgen van een BMW M1. Die zeldzame racewagen voor de openbare weg is een absolute legende. Toen de auto in 1978 werd gelanceerd, was de door de Italiaanse ontwerper Giugiaro getekende sportwagen geen koopje. Met zijn prijs van 113.000 Duitse mark was de M1 destijds de duurste Duitse auto ooit. Mede daardoor wist BMW slechts 460 exemplaren te verkopen.

800.000 dollar

Toch was het een prima investering geweest, want inmiddels zijn de prijzen aardig opgelopen. Zo wisselde de M1 van de in 2013 overleden filmster Paul Walker ooit van eigenaar voor 500.000 dollar (ongeveer 516.000 euro). Een andere verkoper vroeg zelfs bijna 800.000 euro voor de wigvormige sportwagen.

eBay

Niet vreemd dus dat van zo'n zeldzame en dure auto het aantal velgen ook beperkt is, waardoor ook de wielen van zo'n model niet weggaan voor een schijntje. Op eBay staat nu een setje te koop. De verkoper uit Jacksonville vraagt ​​18.700 dollar voor de gebruikte set. Wereldwijde verzending kost 950 dollar extra. Voor het totaalbedrag kun je al een leuke nieuwe auto kopen.

Flinke restauratie

Maar daarmee is de koper er nog niet, want de velgen zijn toe aan een flinke restauratie - en dan moeten er ook nog nieuwe Pirelli P7-banden op. Je hoeft trouwens geen BMW M1 te bezitten. Als je de velgen mooi vindt, kun je ze ook probleemloos monteren op andere auto's, zoals de huidige BMW M2, de Chevrolet Camaro, een Honda Civic Type R of de Tesla Model S.

