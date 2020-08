Waarom deze 50 jaar oude Nederlandse Range Rover 275.000 euro moet kosten

Het gaat dan ook niet om zomaar een klassieke Range Rover. Volgens de advertentie gaat het om een ‘Range Rover met Suffix A chassis van de eerste serie in driedeurs uitvoering’. Dat is inderdaad een van de meest geliefde uitvoeringen, maar ondanks het feit dat het gaat om een exemplaar in de geliefde kleur Bahama Gold dat is voorzien van de correcte spiegels, rechtvaardigt dit nog altijd niet de astronomische verkoopprijs.

Zo is de originele, nauwelijks 100 pk sterke 3,5 liter achtcilinder motor vervangen door een splinternieuwe en 500 pk sterke, 6,1 liter metende V8 van een Corvette. De motor werd gekoppeld aan een handgeschakelde Magnum zesbak. Om ervoor te zorgen dat het geheel fatsoenlijk op de weg blijft ondanks het enorme vermogen, is de auto voorzien van Koni-schokdempers met instelbare luchtvering. De velgen zijn aangepast aan de grote remmen om de veiligheid te garanderen.



De auto is ook qua interieur volledig aangepast. Zo is de auto voorzien van lederen stoelen ‘met de originele gelooide geul’. Verder zijn zaken toegevoegd als airconditioning, ABS en stuurbekrachtiging. Zaken die in 1972 nog niet standaard waren, als ze al waren uitgevonden. Het is zeer goed mogelijk dat alle uren en onderdelen de huidige verkoopprijs rechtvaardigen, want de auto is zeer goed en bloedsnel. Maar aangezien de eerste advertentie met betrekking tot deze auto al uit april stamt, lijkt het erop dat potentiële klanten minder snel zijn met het trekken van hun bankpas voor deze superklassieker.