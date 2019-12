Waarom de nieuwe Mercedes GLA de ideale auto voor de wasstraat is

De nieuwe GLA is een forse 10 cm groter dan zijn voorganger, maar geeft in de lengte wel zowat anderhalve centimeter prijs. Toch moet deze GLA praktischer zijn dan zijn voorganger. Om dat te bereiken, maakt Mercedes bijvoorbeeld gebruik van een optioneel tot 14 centimeter verschuifbare achterbank, terwijl het hogere koetswerk meer hoofdruimte oplevert. In de kofferbak kan je dan weer 435 liter kwijt, dat zijn er 14 meer dan voorheen.