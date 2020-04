Waarom de eigen auto straks populairder is dan ooit tevoren

De uitkomsten van de studie zijn niet geheel onlogisch. Immers: vooralsnog is de auto de beste manier om geen mondkapje te hoeven dragen en om sociale afstand te kunnen bewaren. Zo wees een Britse enquête onder 3000 consumenten van verkoopsite AutoTrader uit dat 56 procent van de Britten met een rijbewijs, maar zonder auto, er een wil aanschaffen na de lockdown.

Uit de enquête bleek ook dat door de pandemie bijna de helft van de mensen (48 procent) na het opheffen van de lockdown niet meer met het openbaar vervoer wil reizen. Meer dan de helft was van mening dat het bezitten van een eigen auto in de toekomst belangrijk wordt. ,,Ons onderzoek laat zien hoe groot de impact is die Covid-19 heeft op de houding van consumenten ten opzichte van hun transportgewoonten”, zegt Catherine Faiers, Chief Operating Officer van AutoTrader.

Stijgende vraag

Uiteraard kunnen er kanttekeningen bij de enquête worden geplaatst, want een autowebsite zal ongetwijfeld belang hebben bij de uitkomsten, al lijkt de ondervraging wel op de juiste wijze te zijn gedaan. Faiers zei dat de enquête duidt op een automarkt die weer snel zal opleven. ,,Zodra de beperkingen zijn opgeheven, denken we dat de markt een sterk stijgende vraag kan laten zien.”

In deze onzekere tijd voor de auto-industrie wijst het onderzoek volgens Faiers op een markt die gepauzeerd is, maar straks weer zal aantrekken. ,,Niet alleen blijft de eerdere interesse van de consument voor een nieuwe of gebruikte auto bestaan, ook denken we dat de markt een stijgende vraag kan laten zien.”

Verkeersopstoppingen

Ook andere enquêtes wijzen uit dat het wantrouwen jegens het openbaar vervoer een knauw heeft gehad en dat de eigen auto voor veel forenzen heilig is. In India wordt gevreesd voor een lockdown door auto's wanneer de corona-lockdown wordt opgeheven. ,,Dat zal leiden tot enorme verkeersopstoppingen, luchtvervuiling en geluidsoverlast, aldus professor Ashish Verma aan het Indian Institute of Science.