Waarom de CO2-uitstoot alleen in Nederland, Noorwegen en Finland daalt

In slechts drie landen in Europa daalde de CO2-uitstoot vorig jaar: Nederland, Denemarken en Noorwegen. De oorzaak? Stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's, aldus experts.

De totale gemiddelde CO2-uitstoot steeg vorig jaar in Europa met gemiddeld 2,4 gram per kilometer tot 120,5 g/km. Dat is het hoogste niveau sinds 2014, zo blijkt uit een eerdere analyse van Jato Dynamics in 23 markten in Europa. De cijfers laten volgens het onderzoeksinstituut een direct verband zien tussen de dalende dieselverkopen en de gemiddelde CO2-uitstoot.

De totale waarde van de CO2-uitstoot is sinds 2007 gestaag gedaald, maar vertraagde tegelijk met het dieselschandaal en de instortende dieselmarkt in 2016, toen de daling van 4,1 g/km in 2015 afnam tot 1,4 g/km. Tegelijkertijd daalde de stijging van het aantal diesels met zes procent. Een jaar later bleek voor het eerst dat de CO2-uitstoot was gestegen met 0,3 g/km. De vraag naar dieselvoertuigen daalde in die periode met acht procent. Vorig jaar daalde de vraag naar diesels met 18 procent. De CO2-uitstoot steeg met 2,4 g/km.

Vooral in Duitsland zorgde de angst van veel automobilisten dat zij met hun diesels geen steden meer in mochten ervoor dat veel forenzen benzineauto's kochten - ook bij SUV's. En juist bij deze modellen is de dieselmotor volgens experts beter dan benzine als het gaat om de CO2-uitstoot, omdat de dieselmotor toch een aardig verbruiksvoordeel biedt ten opzichte van benzine.

De correlatie tussen de daling van de vraag naar dieselvoertuigen en de toename van de CO2-uitstoot was het duidelijkst bij het analyseren van gegevens per land, aldus Jato. In slechts drie landen werden verbeteringen in de CO2-uitstoot geregistreerd: Noorwegen, Nederland en Finland, alwaar de groeiende populariteit van elektrische en hybride auto’s groot genoeg was om de daling van dieselauto’s te compenseren.