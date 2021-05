Waarom de benzineprijs blijft stijgen: ‘Het wordt nog erger’

Niet eerder betaalde je zo’n hoog bedrag voor een liter Euro95. Het vorige record dateert van 2 oktober 2012. Toen klom de adviesprijs tot 1,895. Ook diesel en lpg zitten dicht tegen een recordprijs aan. Een liter diesel kost nu 1,532, dicht bij de piek van 1,558 van 16 oktober 2012. En lpg doet nu 0,984 euro per liter, tegen 0,946 op 1 januari 2014. Het gaat hier om adviesprijzen, vaak gerekend bij de pomp langs de snelweg.

De hoge benzineprijzen zijn een direct gevolg van de fors gestegen olieprijzen. Betaalde je begin dit jaar nog 30 dollar voor een vat ruwe Brent-olie. Nu is de prijs meer dan verdubbeld: bijna 70 dollar. Dat de olieprijs stijgt heeft volgens directeur Paul van Sels van consumentencollectief United Consumers meerdere oorzaken. Een daarvan is de aantrekkende vraag als gevolg van de wereldwijd herstellende economie.

Van elke liter euro naar de schatkist

,,Maar er speelt nog iets”, zegt Paul van Sels. ,,We vliegen minder. Dat betekent minder vraag naar kerosine, de brandstof voor vliegtuigen, ook gemaakt uit aardolie. Daar wordt nu nauwelijks op verdiend. Het lijkt erop dat benzine dat verlies nu moet compenseren.” Ook de dollar-eurokoers is van invloed op de prijs die je aan de pomp betaalt.

In Nederland bestaat de prijs die we aan de pomp betalen, voor een groot deel uit belastingen, in de vorm van accijnzen en btw. ,,Meer dan een euro van elke liter, gaat naar de schatkist”, zegt Van Selms. ,,Met het oplopen van de olieprijzen, wordt dat aandeel alleen maar meer, aangezien de btw een percentage van de prijs is. De accijns is een vast gegeven.”

Tot 240 liter in jerrycans

Wie over de grens jerrycans vult met benzine, mag dat tot 240 liter meenemen. Zolang het maar bestemd is voor persoonlijk gebruik, verpakt in jerrycans tot 60 liter en deze niet lekken. Dat is opgenomen in het ADR, een Europees verdrag voor vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Verslaafd aan onze auto

Hij verwacht dat de prijsstijging nog niet ten einde is. ,,Schommelingen in de brandstofprijzen zijn aan de orde van de dag. Nu lijkt de prijsstijging structureel en moeten we rekening houden dat de prijzen richting de 2 euro gaan. En dat is wel een cruciale grens voor veel consumenten. Dan kan het zijn dat mensen de auto eerder laten staan.”

Toch denkt oud-Bredanaar en retaildeskundige Paul Moers, dat het zover niet komt. ,,We zijn net zo verslaafd aan autorijden als aan sigaretten en sterke drank. Autorijden maakt ons onafhankelijk. Dat gevoel willen we hebben, koste wat het kost. Of je moet in de bijstand zitten, misschien dat je er dan serieus over gaat nadenken. Wie een tweede auto kan permitteren, doet dat ding niet zomaar weg.”

Tanken in België: ‘Vier keer tanken dan heb je de vijfde gratis’

Bij het tankstation aan de Bredabaan, net over de grens bij Wernhout, gaan zelfs de jerrycans vol benzine. Brabanders schuiven er massaal aan vanwege de goedkopere benzineprijzen. ,,Vier keer tanken, dan is de vijfde gratis.”

Wie in de grensstreek woont en een beetje geldbewust is, tankt altijd al in België. Per liter steek je al snel twintig cent in je zak. Op een tank van 50 liter is dan een tientje. Nu de benzineprijzen naar recordhoogte stijgen, worden de verschillen alleen maar groter. Met als gevolg dat Brabanders massaal de grens oversteken.

,,Je zou wel gek zijn als je nog in Nederland tankt”, zegt Piet van den Bergh uit Woensdrecht. Hij rijdt eens in de veertien dagen naar Essen voor een volle tank. ,,En dan meteen even door naar de drankhandel, die zit hier een paar kilometer verderop.”

Het is vrijdagochtend een komen en gaan van Nederlandse klanten. ,,Scheelt toch weer 12 euro op een tank”, zegt Chris van Hasselt uit Wouw. ,,En dan rijden we nog even door naar de Carrefour. Halen we nog even wat gebak en vleeswaren.”

Aan de Bredabaan, net over de grens bij Wernhout, hetzelfde verhaal. Alex van Gastel haalt vier jerrycans van twintig liter uit zijn bestelwagentje. ,,Voor de machines van ons landbouwbedrijf”, zegt hij. ,,En dan gooi ik de wagen ook meteen maar vol.”

