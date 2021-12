Waarom autoracen zo fascineert? ‘Iemand zoekt grenzen op in rijdende doodskist’

Natuurlijk is rationeel goed uit te leggen waarom miljoenen Nederlanders komend weekend - en al die andere weekenden - Formule 1 kijken. Het is topsport. Voor het eerst maakt een Nederlander kans op het wereldkampioenschap. Max Verstappen zelf is ook een aansprekend verhaal: hij reed al in raceauto’s toen hij nog te jong was voor een rijbewijs. Maar als je eerlijk bent komt er nog wel iets bij, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. ,,Die coureurs doen iets wat wij allemaal wel zouden willen, maar nooit mogen. Onbeperkt zo hard mogelijk rijden met je auto.”