VW Taigo: Cayenne coupé voor de gewone man

Wie bij VW op zoek gaat naar een leuke, betaalbare SUV komt al snel bij de T-Roc uit. Dat is zelfs met enige fantasie een familie-auto te noemen. Maar wat als je geen gezin hebt? Of je bent single? Dan neemt zo’n T-Roc toch snel een flinke hap uit je maandbudget. Volkswagen zag dat zelf ook en besloot er wat aan te doen door de Taigo naar Europa te halen: een meer dan leuk ogende, compacte SUV-coupé ‘voor weinig’.

Tijger

De Taigo (tijger) bestond al, maar het kan goed zijn dat je er nog nooit van had gehoord, want het model was tot voor kort alleen leverbaar in Zuid-Amerika en ook nog eens onder een andere naam: Nivus. Die auto wordt gebouwd in Brazilië, maar dat is niet de versie die we hier krijgen. De Europese Taigo wordt gebouwd in het Spaanse Pamplona. Dat de auto een andere naam kreeg, is omdat alle Europese SUV-achtigen van VW moeten beginnen met de letter ‘T’ – te weten Tiguan Allspace, Tiguan, T-Roc Cabrio, T-Roc en T-Cross.

Volledig scherm Volkswagen Taigo © Volkswagen

Hoewel het VW-gamma in dit segment nu al overvol lijkt, is het is toch vreemd dat VW niet direct heeft besloten om deze compacte SUV-coupé naar Europa te halen. Niet alleen ontbrak een echt betaalbare cross-over tot nu toe in het gamma van VW, ook is het de eerste SUV-coupé. Over dit gen werd aanvankelijk weliswaar wat lacherig gedaan toen SsangYong in 2005 het eerste exemplaar introduceerde met de Actyon, maar dankzij geslaagde modellen van merken als BMW, Mercedes en Porsche is deze modelvariant nu helemaal in de mode.

SsangYong

De auto ziet er – in tegenstelling tot de SsangYong – ook gewoon erg goed uit dankzij zijn moderne, brede grille en enorme doorlopende achterlichtcluster. Om ‘m extra stoer te maken zijn er veel kunststof beschermdelen te zien. Hij is nog sterker verwant aan de Polo dan aan de T-Cross, want het model deelt onder meer zijn voorportieren, voorruit en dashboard met de populaire hatchback. De Taigo is weliswaar 11 centimeter langer dan de Polo (4,26 tegenover 4,05 meter), maar dat verschil zit hem vooral in de overhangen voor en achter.

Volledig scherm Volkswagen Taigo © Volkswagen

Voor de hoofdruimte achterin is een coupé geen goed nieuws en dat klopt ook hier. In de Volkswagen T-Cross heb je al geen overvloed aan bewegingsvrijheid en in de Taigo ligt het plafond achterin nog eens twee centimeter lager. Mensen boven de 1,80 meter schuren inderdaad al snel met hun kruin tegen het dak, maar goed de auto is dan ook niet bedoeld om hele gezinnen mee te vervoeren. De beenruimte is voldoende, maar ook niet meer dan dat.

Qua kofferbak ontloopt de Taigo zijn grotere broer weinig: de kofferbak is groot genoeg voor 438 liter aan bagage. De T-Cross biedt slechts 17 liter meer. De laadvloer is in hoogte verstelbaar en de achterbankleuning kan in twee ongelijke delen worden neergeklapt. Een trekhaak staat op de optielijst en daarmee mag de Taigo 1000 tot 1200 kilo trekken, afhankelijk van de gekozen motorisering.

Volledig scherm Volkswagen Taigo © Volkswagen

Het onderstel van de voorwielaangedreven Taigo is identiek aan dat van de Polo en dat betekent een voorspelbare wegligging met een mooie mix tussen comfort en sportiviteit. Dat de auto fractioneel hoger is, merk je tijdens het rijden niet. We hebben de Taigo niet kunnen betrappen op een hoog zwaartepunt, dus van overhangen in de bochten is geen sprake. Echt dynamisch is de Taigo niet en de auto daagt je door zijn weinig levendige besturing niet echt uit tot een lekker potje sportief sturen.

Vanaf 26.000 euro

Dat ligt niet aan de door ons gereden krachtigste motorvariant, de 1.5 TSI die 150 pk sterk is en standaard is voorzien van een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling. In deze viercilinder vorm is de Taigo een vlotte en prettig rijdende auto, maar met zijn vanafprijs van 38.840 euro zit je al op het prijsniveau van een T-Roc. In Nederland wordt de 95 of 110 pk sterke driecilinder 1.0 TSI-variant ongetwijfeld het populairst. De eerste is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, de 110 pk sterke variant heeft naar keuze een zesbak of een zeventraps DSG-automaat.

Volledig scherm Volkswagen Taigo © Volkswagen

Dat de Taigo al wat langer geleden in Zuid-Amerika is ontworpen, merk je aan het feit dat functies niet met veegbewegingen geactiveerd hoeven te worden. Aangezien dat een kritiekpunt is van veel moderne VW’s is dit wat ons betreft hier alleen maar een pluspunt. Hetzelfde geldt voor de gewone mechanische handrem in plaats van een elektronische waarmee we altijd ruzie hebben. Voor de rest is de auto helemaal bij de tijd met zijn digitale dashboard en vele rijhulpsystemen. De Volkswagen Taigo staat in januari bij de dealer, maar is nu al te bestellen. De Nederlandse prijzen beginnen bij 28.590 euro; ze zullen nog zakken tot zo’n 26 mille met de komst van een minder complete instapversie.

