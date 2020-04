VW produceert E-Golf langer door wegens problemen met opvolger

Motorrij­ders massaal de weg op ondanks corona, meer maatrege­len op komst

6 april Motorrijders sloegen op de zonnigste dag van het jaar het advies om thuis te blijven massaal in de wind. De veiligheidsregio’s kijken vandaag of ze maatregelen kunnen treffen, zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. In Gelderland gaat de politie alvast extra letten op snelheidsduivels.