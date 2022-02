VW-merken maken ook elektrisch weer de dienst uit

Dat blijkt uit de analyse van de Duitse automarktanalist Schmidt Automotive Research. Onder de VW Group vallen verschillende merken: Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche en Seat. Een paar jaar geleden krabden die merken zich nog op het hoofd hoe ze in hemelsnaam Tesla in konden halen. Nu is ze dat al ruimschoots gelukt. Ze produceren in moordend tempo nieuwe modellen. VW bijvoorbeeld de ID3, ID4 en ID5, Porsche de Taycan, Audi de e-tron, en Skoda de enorm populaire Enyaq. Die Enyaq was in Nederland vorig jaar de populairste elektrische auto.

Dieselgate

Het is een klein lichtpuntje voor de VW Group dat de kopers gecharmeerd zijn van de elektrische modellen. Sinds 2015 achtervolgt dieselgate de organisatie. Rechtszaken, schadeclaims, het houdt maar niet op. In dat tumult werd ook besloten om rigoureus van koers te veranderen. Tientallen miljarden werden geïnvesteerd om Tesla bij te benen. Tesla heeft nog wel een technologische voorsprong, maar links en rechts komen de ‘oude’ autofabrikanten langzaam maar zeker langszij.

De grote autoconcerns haalden vorig jaar ook redelijk gemakkelijk de eisen die Europa stelt aan gemiddelde CO2-uitstoot. Stellantis (onder andere Fiat, Peugeot, Citroën en Opel) bijvoorbeeld hoeft niet langer voor honderden miljoenen euro’s emissierechten te kopen bij Telsa om aan de milieueisen te voldoen

Tesla 3

Tesla moet het nog steeds hebben van de Tesla 3, een model uit 2017 dat in 2019 in Europa op de markt kwam. Dat model was vorig jaar nog wel veruit het best verkopende model in West-Europa, maar de andere automerken slagen erin om in hoog tempo nieuwe elektrische auto’s te ontwikkelen.

Het Volkswagenconcern begon te winnen van de Amerikanen toen de ID3 eind 2020 op de markt kwam. Het werd een verkoophit. En ook de andere producten uit de VW-stal verkopen goed. De VW Group had vorig jaar een marktaandeel van 25 procent in de 1,2 miljoen nieuwe elektrische auto’s. Stellantis pikte 14,4 procent van de markt en Tesla bleef iets achter met 14 procent.

Hol van de leeuw

Als er alleen naar de merken wordt gekeken, dan is Tesla nog iets groter dan Volkswagen. De Amerikanen – die nu ook in het hol van de leeuw, Duitsland, auto’s gaan bouwen – verkochten 166.500 auto’s in Europa, een paar duizend meer dan elektrische Volkswagens.

Door het chiptekort kwamen de autoverkopen in Europa met 10,6 miljoen stuks op het laagste punt in bijna veertig jaar, maar elektrisch groeide fors tot een Europees marktaandeel van 11,2 procent tegenover 6,7 procent in 2020.