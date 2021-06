Vrouw bestelt automatten en krijgt ze ook, maar er klopt iets niet

Hedge Burley is zelf ook een groot autoliefhebber en vertelt trots aan Britse tabloid The Sun dat een van hun favoriete auto’s een snelle Ford Cosworth uit 1986 is. Om haar man te verrassen, bestelt ze voor maar liefst 245 pond - zo'n 290 euro - vier vloermatten.

Toen haar dochter haar het pakketje gaf, kreeg ze al het gevoel dat er iets niet klopte, want het voelde alsof de doos leeg was. Dat bleek niet het geval. Er zaten echt vier vloermatten in, alleen ging het om minuscule replica’s in plaats van de echte exemplaren waarop ze had gehoopt.

Zo'n twintig minuten lang weet ze niet of ze moet lachen of huilen. Haar echtgenoot Mark reageert echter kalm op de ellende. Ook zijzelf probeert er de humor van in te zien. ,,Kennelijk heeft iemand de moeite genomen om vier mini-matjes te maken, speciaal voor mij”, zegt ze lachend. Burley kon geen klacht indienen, omdat de webshop inmiddels offline is. Ze is van plan aanbiedingen op internet in het vervolg kritischer te bekijken.

