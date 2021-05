Vrij kamperen of op de camping: waar kan ik terecht met de camper?

CAMPERS & CARAVANSHet mooie aan de camper is dat je er frank en vrij mee kunt reizen. Stoppen als je een mooi plekje ziet, handrem aantrekken en snurken maar. Zo simpel ligt dat in werkelijkheid niet, maar met goede informatie en een portie gezond verstand kun je al ver komen.

In veel landen in het buitenland zijn er grotere mogelijkheden dan bij ons in Nederland. Vooral Scandinavië biedt veel vrijheden en die bestemming is dan ook niet voor niets erg populair. Ook in andere landen mag je op een parkeerplek overnachten, mits je maar niet te ‘campingachtig’ gedrag vertoont. Geen meubels en barbecues naar buiten slepen dus.

Vaak is het meteen al wat vrijer als je een plekje uit het zicht zoekt en niet dicht bij een huis of bezienswaardigheid. Gedraag je als een gast ter plekke. Dat neemt niet weg dat bijna de helft van de camperaars toch ‘gewoon’ voor een camping kiest, met alle bijbehorende comfort. Stroom, water en douches bijvoorbeeld, en – als je goed kiest – een plek om vuil water te lozen.

Campercontact

Kies je voor wildkamperen, dan kun je voor een handig overzicht van camperplaatsen een kijkje nemen op de site campercontact.nl. Je zoekt per land en regio, of kiest een bestaande route op de site. Je kunt ook kiezen of je gratis wilt staan of wellicht best wat wilt betalen, onder 10 euro bijvoorbeeld.

Extra pluspunten: er staan beoordelingen bij en je kunt ook op beschikbare voorzieningen selecteren. Handig als je een wasje wilt draaien. Een kennerstrucje: neem een bak of emmer met waterdicht deksel op reis mee en gooi je wasje daar ’s ochtends voor vertrek in, met wat water en wasmiddel. Het geklots en geschud van de reis doet de rest…

France Passion

Met wat surfen vind je allerlei leuke mogelijkheden. Word bijvoorbeeld voor een paar tientjes lid van France Passion. Dan kun je en route tot 24 uur gratis verblijven op het land van een wijnboer of andere producent. Wellicht zal er dan ook nog een proeverijtje uit voortvloeien.

Stroom tappen

De troefkaart van camperreizen is de vrijheid, je eigen plan trekken en mooie plekjes uitzoeken. Het is dan wel handig als er ook wat stroom beschikbaar is voor licht en waterpompen. Of muziek. En de laptop of tablet om even contact te maken en het nieuws te volgen.

Je wordt er natuurlijk niet vrolijk van – en de buren zeker niet – als je daarvoor de motor laat lopen. Doorgaans zorgt een extra accu aan boord ervoor dat je startaccu niet uitgeput kan raken én dat de gangbare zaken van energie worden voorzien. Hoeveel je verbruikt hangt af van je wensen. Verkwist de energie tijdens het vrij kamperen niet aan grootverbruikers als een föhn, koffiezetter, een zware oven of pakweg een waterkoker.

Op de camping of een andere kampeerplek met stroom sluit je de camper via een kabel aan. Doorgaans zal dat aan de kampeerwagen zelf met een speciaal type contrastekker gebeuren en aan de ‘paal’ met een mannetjesversie van die speciale kampeerstekker. Of soms ook een gewone huis-tuin-en-keukenstekker.

Zonnepanelen of fuel cell

Meer vrijheid gewenst? Overweeg dan één of twee zonnepanelen te gebruiken. Dat kan zeker op een redelijk zonnige dag al een groot deel van de energie verzorgen door de extra accu op te laden. Er zijn complete kits te koop voor een paar 100 tot 1000 euro, afhankelijk van de kwaliteit van de techniek. Er bestaan tegenwoordig ook aardig stille stroomgeneratortjes, maar dat lijkt niet de voorkeursoplossing.

Je kunt het ook hightech aanpakken met het nieuwste kampeersnufje: de brandstofcel. Die zet als ‘generator’ een vloeistof (methanol) om in elektrische energie, zonder hinderlijk veel geluid. Met een jerrycan-achtig tankje vol van het spul heb je voor wekenlang je eigen energiecentrale aan boord. Niet de goedkoopste optie natuurlijk, denk aan bedragen vanaf 2,5 mille.

