Vrachtwagenchauffeurs: ‘Stop met brakechecken!’

Truckers en automobi­lis­ten botsen over rijgedrag: ‘Iedereen verplicht vrachtwa­gen­rij­les’

Er is nog altijd veel onbegrip tussen automobilisten en vrachtwagenchauffeurs in het verkeer. Personenautobestuurders schelden op ‘roekeloze’ truckers, die zich op hun beurt niet goed begrepen voelen. Het leidt tot agressie en onveilige situaties, maar wat kunnen we er aan doen? ,,Een verplichte vrachtwagenrijles kan helpen, maar het begint bij ons eigen reptielengedrag.’’

15 augustus