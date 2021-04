Vrachtwagen verliest lading auto's op A1 bij ongeluk, snelweg afgesloten

Elektri­sche autoruit kan je vinger amputeren: Ilze overkwam het

23 april Kun je je vinger kwijtraken door de elektrisch bedienbare ramen in je auto? Ja, het overkwam de 4-jarige Ilze in 2017. Had zij pech, of werd ze slachtoffer van de bezuinigingsdrift van autofabrikanten?