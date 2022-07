Voor het eerst in twintig jaar meer auto’s gestolen; Toyota’s zijn het meest in trek

VRAAG & ANTWOORD ‘Mag een rijinstruc­teur tijdens de les met de telefoon bezig zijn?’

‘Ik vernam van mijn twee kleinkinderen, die dezelfde rijinstructeur hebben, dat deze tijdens de les steeds met haar telefoon bezig is. En niet handsfree’, aldus lezer Ton van den Broek in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Dat mag toch niet? Behalve het juridische aspect lijkt het me sowieso erg verwerpelijk dat een rijinstructeur zo’n slecht voorbeeld geeft aan jongeren’.

