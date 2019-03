Volvo beperkt de topsnelheid in al zijn modellen

Autofabrikant Volvo beperkt vanaf volgend jaar de topsnelheid in al zijn modellen tot 180 km/u. Het merk zegt hiermee een belangrijke bijdrage te willen leveren aan de verkeersveiligheid.

Het is de eerste keer dat een autofabrikant er nadrukkelijk voor kiest om de snelheid te beperken. Maar of deze stap veel zoden aan de dijk zet, is nog de vraag. Ook 180 km/u kan een levensgevaarlijke snelheid zijn. In het strategisch plan ‘Vision 2020’ beschrijft Volvo hoe het ernaar streeft dat vanaf 2020 niemand meer in een nieuwe Volvo om het leven komt of zwaargewond raakt als gevolg van een verkeersongeval. De fabrikant zegt daar met technologie alles aan te willen doen, maar richt zich nu ook op mogelijk onverantwoord gedrag van de bestuurder.

Onderzoek

Onderzoek van Volvo heeft drie factoren aan het licht gebracht die afbreuk doen aan het streven om ernstige verwondingen en overlijden in een auto van het merk volledig te voorkomen. Te hard rijden is een zeer belangrijke factor, net als alcohol- en drugsgebruik en afleiding van de bestuurder.

,,Volvo is toonaangevend op het gebied van verkeersveiligheid. Dat zijn we altijd geweest en dat blijven we ook”, zegt Håkan Samuelsson, president en chief executive van Volvo. ,,Op basis van eigen onderzoek weten we waar nog winst te behalen valt om dodelijke ongevallen en zwaar letsel in onze auto’s te voorkomen. En ook al is een snelheidslimiet geen absolute remedie, het is de moeite waard als we er ook maar één leven mee redden.”

Discussie

Volvo onderzoekt ook hoe een combinatie van slimme snelheidscontrole en geofencing-technologie in de toekomst de rijsnelheid van auto's in de buurt van scholen en ziekenhuizen automatisch zou kunnen beperken. ,,We willen een discussie opstarten over de vraag of autofabrikanten het recht of zelfs de plicht hebben om technologie te leveren die het gedrag van de bestuurder beïnvloedt om snelheidsovertredingen, alcohol- en druggebruik en afleiding aan te pakken”, aldus Samuelsson. ,,We hebben nog geen definitieve antwoorden op deze vraag, maar we vinden dat wij het voortouw in deze discussie moeten nemen.”

Het probleem van te hard rijden is, dat boven bepaalde snelheden de in de auto ingebouwde veiligheidstechnologie en de infrastructuur niet meer voldoende zijn om dodelijke ongevallen en ernstig letsel te voorkomen. ,,Automobilisten onderkennen het gevaar van snelheid niet, zegt Jan Ivarsson, verkeersveiligheidsexpert bij Volvo. ,,We zien allemaal het gevaar van slangen, spinnen en hoogte, maar niet zozeer van snelheid. Automobilisten rijden vaak te hard voor de verkeerssituatie en passen hun snelheid onvoldoende aan op de situatie en hun eigen vermogen als bestuurder. We moeten gedrag nadrukkelijker ondersteunen en mensen laten beseffen dat te hard rijden gevaarlijk is.”