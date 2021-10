Volkswagen zou overwegen tienduizenden banen te schrappen

Speciale lhb­ti-parkeer­plaat­sen in Duitse stad: ‘Te dom voor woorden, je bent dan juist extra kwetsbaar’

2 oktober Een nieuwe campagne voor diversiteit veroorzaakt opschudding in het Duitse Hanau. In het kader van de campagne zijn drie speciale parkeerplaatsen gecreëerd voor lhbti’ers vlakbij de ingang van de parkeergarage. Maar niet iedereen is enthousiast, zeker niet online.