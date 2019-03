Volkswagen veroordeelt op nazi-leus lijkende uitspraak van topman

Diess maakte kort na de opmerking zijn excuses en legde uit dat hij op geen enkele manier een vergelijking wilde maken met de nazi-leus die tijdens de holocaust op de poorten van concentratiekamp Auschwitz stond. Ebit verwijst naar de winst van een bedrijf voor rente en belastingen. Diess zei te bedoelen dat bedrijfsonderdelen met hogere winstmarges normaal gesproken grotere vrijheden genieten binnen de groep.



EBIT is een Engelse afkorting (Earnings Before Interests and Taxes) waarmee bedrijven in hun boekhouding de operationele winst aanduiden. Maar zijn woordkeuze was erg ongelukkig, erkende Diess achteraf. ,,Als ik iemand gekwetst zou hebben, dan spijt mij dat heel erg”, voegde hij eraan toe.