Volkswagen T-Cross: de Polo als SUV

VideoDe VW Polo is de meest verkochte auto in Nederland, maar Volkswagen waagde zich tot nu toe niet aan een SUV-variant. De nieuwe T-Cross brengt daar verandering in.

Volkswagen trekt er vier jaar voor uit (van 2016 tot 2020) om twaalf compleet nieuwe SUV-achtigen (cross-overs) de markt in te duwen. Daarvan is de T-Cross de kleinste. In feite is dit een Polo, maar dan met meer bodemvrijheid, toegenomen binnenruimte en een robuuster uiterlijk. Volkswagen verwacht dat dit jaar een aanzienlijke deel van de Polo-kopers voor de nieuwe aanwinst zal kiezen. Vooral de wat oudere consument moet vallen voor – wat Volkswagen noemt - het ‘vastberaden’ uiterlijk.

Voorspelbaar zou je het ook kunnen noemen, zonder hier direct een negatieve associatie aan te hangen. Er zijn nu eenmaal mensen die niet op verrassingen zitten te wachten. Vooral aan de voorkant lijkt de nieuwe T-Cross heel erg op zijn grotere broers, de Tiguan en Touareg. Aan de achterzijde valt de bijzondere lichtbalk op die de beide lichtunits met elkaar verbindt. Porsche past dit designtrucje sinds kort ook toe. Zo’n verbinding tussen de verlichtingsarmaturen maakt de achterzijde van een auto ogenschijnlijk breder.

Niet compact

De T-Cross oogt eigenlijk helemaal niet compact. Kan ook niet anders, want de huidige Polo is inmiddels groter dan een Volkswagen Golf van de eerste generatie. En de T-Cross is vijf centimeter langer dan een Polo. Hoger is -ie ook, maar liefst veertien centimeter. Hierdoor konden de voorstoelen en de achterbank zes centimeter omhoog. En dat betekent gemakkelijker instappen, meer overzicht op de weg en lekker hoog zitten, als je daar van houdt.

Behalve meer ruimte en de toegenomen bodemvrijheid, biedt elke T-Cross ook een verschuifbare achterbank. Dat creëert extra veelzijdigheid. Staat de bank in de achterste stand, dan blijft er 385 liter bagageruimte over. Met de bank zo ver mogelijk naar voren neemt de inhoud toe tot 455 liter. Maar plek voor een volwassene is er dan nog nauwelijks op de tweede zitrij.

In de T-Cross vind je het dashboard van de T-Roc en de Polo. Enig onderscheid maakt het stuur en verder vind je dezelfde digitale schermen, bedieningspanelen en materialen als bij de andere VW-familieleden. Fijn zijn de forse stoelen die raad weten met elk formaat lichaam. Goed nieuws is verder dat veel moderne rijhulpjes in de T-Cross standaard zijn.

Vooral benzine

De dieselmotor die Volkswagen in de T-Cross levert, zal in Nederland niet voor de grote verkoopaantallen gaan zorgen. Nou staat de populariteit van de diesel sowieso onder druk en deze T-Cross zal vermoedelijk de interesse wekken van voornamelijk particuliere consumenten. Die kunnen veelal prima af met een benzinemotor.

Er is keuze uit drie benzinemotoren. De 1,0-liter driecilinder, zoals die ook in de Polo hangt, levert 95 of 115 pk. Zeker over die laatste valt in het vlakke Nederland vast niet te klagen. De testroute liep echter door het bergachtige deel van Mallorca. En daar bleek dat deze driecilinder een liefhebber is van toeren. Vertrek je vanuit stilstand bergopwaarts, dan heeft de T-Cross het soms moeilijk. Lukraak de koppeling op laten komen om vervolgens flink gas te geven, resulteerde diverse keren in het afslaan van de driecilinder. Bovendien had de T-Cross in haarspeldbochten vaak onvoldoende kracht om in de tweede versnelling omhoog te komen. Gelukkig schakelt de zesbak in de 115 pk 1.0 mooi licht en trefzeker. De lichtere variant van de 1.0 moet het doen met een vijfbak. Een DSG-automaat levert Volkswagen naar wens op de duurdere versies.

Met de komst van de T-Cross (prijzen vanaf 22.620 euro) valt er bij Volkswagen flink wat te kiezen in de modale prijsklasse. Wordt het deze nieuwkomer, een Polo of toch de op de Golf gebaseerde T-Roc? De T-Cross en de T-Roc delen grotendeels dezelfde techniek, hebben dezelfde aandrijflijn, een overeenkomstig interieur en qua formaat zijn de verschillen klein. Bovendien liggen de prijzen dicht bij elkaar. De basisversie van de T-Roc heeft de 115 pk sterke 1,0 driecilinder, hetgeen zijn vanaf-prijs omhoog drijft. Vergelijk je dezelfde motorisering dan blijkt het prijsverschil minimaal. En dan is er ook nog sterke concurrentie van buiten, zoals de lekker dynamische Mazda CX-3 of de veel verkochte Renault Captur, die binnenkort vernieuwd wordt. Het succes van deze T-Cross is derhalve nog niet gegarandeerd. Tenzij velen toch voor het ‘vastberaden uiterlijk’ vallen.

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW

Volledig scherm VW T-Cross © VW