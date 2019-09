‘Volkswagen manipuleerde ook via automatische versnellingsbak’

Volgens de gezaghebbende Duitse krant Handelsblatt heeft de Volkswagen-groep op grote schaal automatische versnellingsbakken gemanipuleerd om de emissies en het brandstofverbruik op de testbank kunstmatig laag te houden. Dat staat in verklaringen van verdachten in het dieselschandaal. Een van die verklaringen is afkomstig van een hooggeplaatste VW-ingenieur.



Volgens de verklaringen waren benzine- en dieselvoertuigen met DSG-automaten met een dubbele koppeling zowel in de VS als in Europa voorzien van een functie die het schakelgedrag op de testbank automatisch aanpaste, waardoor minder CO2 en stikstofoxiden werden uitgestoten dan op de weg. Bovendien zouden de voertuigen op de testbank minder brandstof verbruiken. De software van de automaat zou herkennen dat de auto op een testbank stond doordat er geen wieluitslag werd geconstateerd.

Lees ook Nieuwe claim VW-rijders voor sjoemeldiesel Lees meer

Ongunstig moment

Volgens het rapport schakelden de automatische versnellingsbakken van de benzinemotoren in dit soort laboratorium-omstandigheden onnatuurlijk vroeg over om de auto in een zo laag mogelijke versnelling te laten rijden. In het geval van de dieselmotoren werd juist later overgeschakeld, zodat bij hogere toerentallen de uitlaatgaszuivering in de katalysator eerder werd opgestart. Volgens getuigen zijn na mei 2016 geen auto's meer op de weg gekomen met gemanipuleerde DSG-automaat.