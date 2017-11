Volkswagen krijgt boete: geld voor kopers auto met sjoemelsoftware?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakte vandaag bekend dat het een boete uitdeelt aan Volkswagen. Het gaat om 450.000 euro: voor Volkswagen geen reusachtig bedrag, maar voor de ACM de maximaal op te leggen boete. ,,Volkswagen prees de dieselauto's aan als milieuvriendelijk’’, stelt de ACM, ,,terwijl de resultaten van de emissietests met behulp van verboden software waren gemanipuleerd. We beseffen dat dit voor een concern als Volkswagen geen enorm bedrag is, maar verder kunnen wij niet gaan.'' De boete mag dan niet hoog lijken, volgens de Consumentenbond is er een groter belang. Die wil Volkswagen met dit oordeel in de hand alsnog aanzetten tot een compensatieregeling, bedoeld voor iedereen die de afgelopen jaren een diesel met sjoemelsoftware kocht. Zo'n compensatie wilde de Consumentenbond al veel langer, maar Volkswagen wilde er niet aan.

Honderden miljoenen

In Amerika heeft Volkswagen al voor honderden miljoenen geschikt met consumenten. Maar in Europa bleven compensaties tot nu toe uit, omdat de Europese regelgeving het bedrijf hier niet toe dwingt zoals in de VS. Tot frustratie van eurocommissaris Bienkowska, zo zei zij vorige week nog in een interview met deze krant. ,,Het duurt mij allemaal veel te lang.’’ Ze pleitte ervoor dat Volkswagen alsnog op vrijwillige basis met een compensatie over de brug zou komen.



Het AD vroeg Volkswagen anderhalve week geleden om een reactie op de uitspraken van Bienkowska, maar die bleef uit.