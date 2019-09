Volkswagen gaat zelf klassieke auto’s leveren die op stroom rijden

Wil je een mooie klassieke Porsche 356 kopen, maar heb je twijfels over de toekomst van de verbrandingsmotor? Of geef je veel om het milieu en wil je toch in je rochelende oude Karmann Ghia cabriolet blijven rijden? Leg je oor dan eens te luisteren bij Volkswagen Group Components (VWGC).



Deze dochteronderneming van VW onthult samen met partner e-Classics zijn eerste model tijdens de autoshow IAA in Frankfurt, die van 12 tot 22 september plaatsvindt. Het gaat om een Volkswagen Kever cabriolet. De basis van de elektrificatie wordt gevormd door de aandrijflijn van de E-Up. De accu-packs met lithium-ion-technologie zijn 36,8 kWh sterk.



De omgebouwde Kever levert 82 pk, wat leidt tot een actieradius van meer dan 200 kilometer en een topsnelheid van 150 kilometer per uur. Voor grotere en zwaardere klassiekers, zoals de klassieke T1- en T2-busjes, mikt Volkswagen op de Modular E-drive kit (MEB) van de VW Groep. Dat is de aandrijflijn die in de nieuwe compacte elektrische auto ID.3 komt te liggen.



Het is nog niet duidelijk of Volkswagen de klassieke modellen uitsluitend zelf omgebouwde klassiekers gaat verkopen, of dat het ook mogelijk is om je eigen klassieke VW om te laten bouwen door de fabriek. Ook is niet duidelijk of je - vanwege de originaliteitswaarde - de originele verbrandingsmotor eveneens meegeleverd krijgt bij aanschaf van een elektro-klassieker.