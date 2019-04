Vlaanderen wil rekeningrijden invoeren, ook voor buitenlandse automobilisten

Het plan, dat gisteren werd besproken op een overleg tussen de ministeriële kabinetten, legt uit hoe Vlaanderen in de toekomst bereikbaarder moet worden. In de twee scenario's zou de heffing voor een rit van 100 kilometer op de Vlaamse wegen rond 2 of 5 euro kosten. Gemiddeld, want de 'slimme' taks moet variëren als het gaat om de locatie en het tijdstip, en wordt dus duurder in de spits en rond de grote steden. Ook buitenlandse automobilisten moeten eraan geloven. Geadviseerd wordt het systeem te baseren op een app in smartphones. Op die manier wordt ook de betaling geregeld.