Vijftig nieuwe waterstofbussen in drie provincies

100 of 130? Tijdwinst buiten de spits is groter dan gedacht

23 november Maakt het nu écht iets uit, of je 130 of 100 kilometer per uur mag? Onze verslaggevers namen de proef op de som. Raymond Boere reed bij een rondje Nederland nergens harder dan 100. Alsof het al 2020 is. Ton Voermans reed zo hard als nu nog mag.