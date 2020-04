Video: Geen caravan of boottrailer? Dan zit je goed bij deze nieuwe Ford Kuga

VIDEO / RIJ-IMPRESSIEFord levert in Nederland slechts twee versies van de nieuwe Kuga: de ene heeft een ‘gewone’ benzinemotor, de andere is een stekkerhybride waarmee je deels elektrisch kunt rijden. Voor deze eerste kennismaking pakken we de plug-in hybrid: een interessante auto, behalve wanneer je een caravan hebt.

Op papier is het trekgewicht namelijk één van de minpunten aan de Kuga Plug-in Hybrid. Deze versie, die een 2,5-liter benzinemotor combineert met een elektromotor, mag volgens de fabriek niet meer dan 1.200 kilo trekken. Daarom neemt Ford ook nog een 1,5-liter driecilinder turbomotor op in de prijslijst, met naar keuze 120 of 150 paardenkrachten (88 of 110 kW). De sterkste versie van deze Ecoboost-motor, die altijd is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak, mag een geremde aanhanger van 1.800 kilo trekken en is dus de Kuga voor mensen met een trailer of caravan van enig formaat. Een dieselmotor komt trouwens niet naar Nederland.

Volledig scherm De nieuwe Ford Kuga plug-in hybrid als ST-Line © Ford

Voor wie niet veel hoeft te trekken, vormt de Plug-in Hybrid (ofwel PHEV) juist de meest interessante Kuga. Ten eerste omdat je hem aan de laadpaal kunt hangen om deels elektrisch te rijden: Ford belooft een elektrische actieradius van zo’n 56 kilometer, maar onze testauto gaf met een vol accupakket een range van 68 kilometer aan. Dat zijn keurige waardes, omdat de meeste mensen hiermee hun dagelijkse kilometers kunnen afleggen zonder benzine te verbruiken.

Tijdens het rijden valt op hoe vaak de Kuga in de elektrische modus staat. Ook wanneer de accu’s zo goed als leeg zijn springt de brandstofmotor zo min mogelijk bij. Wanneer hij dat wél doet, klinkt de viercilinder in eerste instantie niet fraai (zeker niet bij vol optrekken) maar op kruistempo verdwijnt dat al snel naar de achtergrond. Het totaalvermogen van 225 pk (165 kW) belooft flitsende prestaties, maar in werkelijkheid voelt de Ford – zeker zodra de elektrokracht op is – niet bovengemiddeld snel. Uiteindelijk is deze stekkerhybride gemaakt om zo zuinig mogelijk te functioneren.

Volledig scherm Je voelt dat de Kuga zwaar is, maar hij stuurt zeker niet onprettig © Ford

Tweede voordeel: de semi-elektrische Kuga is redelijk betaalbaar. Door zijn CO2-uitstoot van 26 gram per kilometer betaal je naar verhouding weinig aanschafbelasting, waardoor de PHEV (vanaf € 36.195) ondanks z’n duurdere techniek niet veel prijziger is dan de Kuga Ecoboost die vanaf 33.325 euro te koop is. Particuliere kopers betalen bovendien – in ieder geval tot eind 2024 – de helft van de motorrijtuigenbelasting. Zakelijke rijders profiteren niet van lagere bijtelling (die is gewoon 22 procent) zoals bij een elektrische auto, maar zo’n versie zou meteen een stuk hoger in de prijslijsten staan. De volledig elektrische Ford Mustang Mach-E is er bijvoorbeeld pas vanaf zo’n 49.000 euro.

Voetbaltassen en vakantiekoffers

Voor dat geld krijg je met de Kuga, die zijn technische basis deelt met de Focus, een bovengemiddeld ruime gezinsauto. De bagageruimte is handig van vorm en biedt voldoende plaats voor vijf voetbaltassen of vakantiekoffers. Onder de bodemplaat vind je geen diepe plastic bak zoals in de compactere Puma, maar een 12-volt accu die prominent en onafgedekt in de reservewielruimte staat. Wees gerust: in de uiteindelijke productieversie, zo zegt Ford, zit er een keurige kunststof kap overheen.

Volledig scherm Een Kuga heeft een verschuifbare achterbank én meer dan genoeg beenruimte © Ford

Voor meer liters kun je de achterbank moeiteloos omklappen of in twee delen over 15 centimeter verschuiven: met de bank in de achterste stand ontstaat er juist meer beenruimte. Zelfs met een lengte van 2.04 meter kun je daar fatsoenlijk zitten, al zit je zowel achterin als op de voorstoelen behoorlijk rechtop. Ook achter het stuur heb je voldoende ruimte. Wel valt de ondersteuning voor lange bovenbenen tegen door de korte zittingen. Een uitschuifbaar zitvlak zou deze stoelen goed doen.

Vervolgens heb je zicht op een rustig vormgegeven maar handig ingedeeld dashboard. Volgens Ford heeft deze Kuga 50 procent minder knoppen dan z’n voorganger, maar dat zorgt niet voor onhandige situaties. Functies die je vaak gebruikt zijn snel toegankelijk, de indeling van de menu’s is duidelijk en het aanraakscherm werkt voldoende vlot. Dat scherm is trouwen niet overdreven groot. Gadgetfreaks opgelet: vanaf het uitrustingsniveau ST-Line krijgt de Kuga een compleet digitaal scherm achter het stuur in plaats van analoge klokken.

Volledig scherm Het dashboard is goed ingedeeld en overzichtelijk © Ford

1.844 kilo

Over die ST-Line gesproken: deze versie is de meest sportief aangeklede Kuga. Naast een opgedirkt uiterlijk met andere bumpers, een ST-grille en grotere wielen, krijg je ook een 10 millimeter verlaagd onderstel. Volgens Ford geeft dat de Kuga een extra dynamisch karakter, maar zelfs in deze uitvoering blijkt hij geen uitgesproken sportieve machine.

Als plug-in hybride weegt de Kuga bijna 300 kilo meer dan de Ecoboost-versies en dat voel je terug in z’n lichtvoetigheid. In combinatie met het hogere koetswerk zorgen die kilo’s voor een minder strak bochtengedrag dan bij een Focus: in snel genomen bochten gaat de Kuga wat meer hangen, maar door slimme systemen (zoals een stabiliteitscontrole die je voelbaar op koers houdt door middel van hele kleine remingrepen) laat hij zich desondanks niet snel van de wijs brengen.

Volledig scherm Als plug-in hybride profiteert de Ford Kuga van diverse financiële voordelen © Ford

De besturing voelt lekker helder en Ford verdient een pluim voor de afstemming van de vering en demping: nooit wordt de Kuga zompig of week, terwijl het onderstel ook in de ST-uitmonstering niet te hard is. Wanneer je hem qua rijden vergelijkt met directe concurrenten zit deze Ford zodoende meer in de hoek van de scherpe jongens zoals de Mazda CX-5 en de BMW X1 dan in de vijver van comfortkeuzes zoals de Renault Kadjar en de Kia Sportage.

Antigeluid

Onderweg merk je bovendien dat deze Ford beschikt over heel wat zaken die het reiscomfort vergroten. Het eerste systeem merk je eigenlijk niet, als het goed is: in het interieur zitten drie microfoontjes die het omgevingsgeluid opnemen, waarna de Kuga die klanken neutraliseert door middel van ‘antigeluid’. Dit Active Noise Canceling moet de auto stiller maken: het verschil merk je waarschijnlijk pas echt wanneer je een Kuga zónder ANC rijdt, maar voor nu kunnen we vaststellen dat de cockpit mooi stil is.

Volledig scherm Onder ideale omstandigheden haalt de Kuga Plugin Hybrid 56 elektrische kilometers © Ford

Wat betreft rijhulpsystemen en veiligheidsvoorzieningen loopt de Kuga keurig mee in de huidige trend, maar hij verlegt ook geen grenzen. Zo is er (voor het eerst bij Ford) een head-up display leverbaar dat de belangrijkste informatie recht voor je neus toont, maar dat kennen we al van diverse concurrenten. Hetzelfde geldt voor de actieve rijstrookassistent, de automatische inparkeerhulp, de cruise control die zelfstandig afstand houdt, de dodehoekwaarschuwing die in geval van nood zelf remt voor achterlangs komend verkeer en voor het automatisch inschakelende grootlicht.

Andere compacte cross-overs hebben dat soort zaken ook, al biedt de Kuga het voordeel dat al die technologische snufjes bij Ford niet de hoofdprijs hoeven te kosten. De meest interessante systemen zitten vaak in slim samengestelde pakketten, die veelal niet meer dan 1.500 euro per stuk extra kosten. Waar je bij sommige andere merken tranen in je ogen krijgt van de meerprijzen zodra je vinkjes gaat zetten op het bestelformulier, valt dat bij Ford vaak mee. En dat kan zo maar eens een extra reden zijn om tóch voor de Kuga te kiezen.

Volledig scherm Het laadpunt zit in het linker voorspatbord © Ford

Volledig scherm Diverse hulpsystemen zijn leverbaar, de prijzen daarvoor zijn bij Ford niet overdreven hoog © Ford