Via deze rijstrook ontsnap je het snelst aan de vakantiefile

Vakantiegangers staan vooral de komende weken ongetwijfeld ergens in de file. Daarom is het goed om te weten via welke rijstrook je volgens de wetenschap het snelst wegkomt uit opstoppingen.

Sommige automobilisten zweren bij de middenstrook, anderen denken dat het rechts het rustigst is in de file omdat mensen met haast allemaal links gaan rijden. Kortom: bijna iedere automobilist heeft wel zijn eigen theorie over hoe je het snelst door de file kunt rijden. Maar uit twee onderzoeken blijkt dat er maar één rijstrook de snelste is.

De linkerrijstrook is het snelst in de file

De Nationale Databank Wegverkeergegevens deed er een paar jaar geleden onderzoek naar en kwam na het vergelijken van 64 ochtendspitsen tot de conclusie dat de linkerrijstrook het snelst is. ,,In 75 procent van alle files die ik heb onderzocht, waren de automobilisten op de meest linkse rijstrook het snelst”, zegt verkeerskundig adviseur Marthe Uenk-Telgen. Ze keek niet alleen naar de beste rijstrook om in te rijden, maar ook naar het wisselen van stroken. Volgens haar loont dat niet en werkt rustig blijven rijden op je rijstrook het beste.

Wisselen van rijstook

Enkele jaren daarvoor kwamen Remco Gilbers en Marlous Hovestad van hetzelfde instituut tot dezelfde conclusie met betrekking tot de linkerrijstrook. Deze is volgens hen in ongeveer 40 procent van de gevallen de snelste. Bij de rechterrijstrook is dat maar 10 procent. De twee middelste rijstroken zitten daar tussenin. Bij de tweebaansweg was de linkerrijstrook in twee van de drie gevallen de snelste.

‘Je doet medeweggebruikers geen plezier’

Opvallend is dat in dit onderzoek het wisselen van rijstrook op een traject van 5 kilometer voor extra tijdwinst kan zorgen, al gaat het om slechts 40 tot 80 seconden. Maar dan moet je wel precies weten wanneer je van rijstrook moet veranderen, doceren de onderzoekers. ,,Het vergt beduidend meer concentratie en je doet er je medeweggebruikers weinig plezier mee.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: