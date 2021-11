Verrassend: dit is nu de bestverkochte auto van Europa

In oktober zijn in de Europese Unie met 665.000 stuks maar liefst 30 procent minder auto’s verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. De bestverkochte auto was met 18.109 verkochte exemplaren de Peugeot 2008. De compacte cross-over doet het met afstand beter dan de nummer twee. Dat is de Renault Clio met 14.639 verkochte auto's.