Verplicht binnen blijven? Deze filmserie duurt 60.000 uur, oftewel dertig jaar

Voel je je bezwaard om de natuur in te trekken, of heb je geen zin om de hele dag op je balkon door te brengen vandaag? Autofabrikant Lexus heeft de oplossing. In een tv-serie wordt uitgelegd wat ervoor nodig is om een zogenoemde Takumi Master te worden. De video duurt 60.000 uur.

Ben je het ook zo zat dat je favoriete serie op Netflix al na een paar seizoenen is afgelopen? De echte Lexus-fan kan even vooruit met deze nieuwe videoserie over het bouwen van auto’s. Om de film helemaal af te kijken moet je acht uur per dag kijken en dat 30 jaar lang gedurende 250 dagen per jaar.

Het Japanse merk zweert bij absoluut vakmanschap. Om dat extra te onderstrepen heeft het een documentaire gelanceerd van maar liefst 60.000 uur, waarin vier Takumi-meesters worden gevolgd. De documentaire is gemaakt door filmmaker Clay Jeter en heeft als titel: Takumi: A 60,000-Hour Story on the Survival of Human Craft.

Deze 60.000 uur is exact de tijd die je volgens de Japanse cultuur nodig hebt om van expert door te groeien naar meester. In de video worden vier van zulke ‘meesters’ gevolgd: een timmerman, een kirigami meester (papierknipkunst), een Michelin-kok met twee sterren en een (Lexus) autobewerker. De video is online te zien in een videoplayer, waar je naar believen een paar jaar kunt vooruit spoelen.