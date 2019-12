Vernieuwde Opel Insignia krijgt geavanceerde koplampen

Het systeem is uitgebreid van 32 naar 168 led-elementen en reageert sneller en nauwkeuriger op tegemoet komend verkeer en voorliggers, om verblinding te voorkomen. Verder is de Insignia nu uitgerust met een achteruitrijcamera die is gekoppeld aan een achteruitrij-radar. Het infotainment, aan de smartphone te koppelen via Apple CarPlay of Android Auto, is eveneens vernieuwd en smartphones kunnen nu draadloos worden opgeladen. De vernieuwde Insignia maakt in januari zijn debuut op de autoshow van Brussel.