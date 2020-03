Vernieuwde Mercedes E-Klasse: strakker en scherper

De Mercedes-Benz E-Klasse uit 2016 was toe aan een facelift. Erg ingrijpend is deze niet, maar toch ziet de auto er dankzij nieuwe designelementen er een stuk beter uit.

De Mercedes E-Klasse is de bestverkochte modelserie in de geschiedenis van Mercedes-Benz. Hij wordt door velen gezien als het ‘hart van het merk’. Ook de tiende generatie E-Klasse was, mede dankzij zijn moderne interieur, een verkooptopper. Er zijn er inmiddels meer dan 1,2 miljoen van verkocht.

Het nieuwe front met standaard LED-verlichting wordt gekenmerkt door meer chroom en hoogglanzend zwarte sierelementen. Aan de achterzijde zien we een nieuwe achterbumper, tweedelige achterlichten en een nieuw kofferdeksel. Het binnenwerk van de achterlichten is bij alle modellen veranderd, wat leidt tot een nieuw uiterlijk.

Aan de binnenzijde zien we nieuwe kleuren en materialen. Ook de stoelen zijn vernieuwd, evenals het stuurwiel. Het digitale dashboard is vanaf nu standaard. De nieuwe E-Klasse beschikt over de nieuwste generatie Mercedes-Benz rij-assistentiesystemen. De elektrificatie van de aandrijflijn wordt ook opnieuw naar een hoger plan gebracht. Zeven modellen zijn leverbaar als plug-in hybrid.