Vernieuwde DS7 oogt als compleet nieuw model

De facelift van de DS7 die nu vijf jaar op de markt is, betekent meteen ook een nieuwe naam. De toevoeging Crossback vervalt, omdat er geen andere uitvoeringen kwamen. Met zijn opgefriste uiterlijk, tot 360 pk sterke motoren en plug-in hybrides verdient de auto meer dan een bestaan in de marge.

Het Franse luxemerk, dat qua techniek volledig leunt op Citroën, maar toch ‘volledig onafhankelijk’ is, vond het na vijf jaar tijd voor een opfrismoment. De DS7 Crossback werd in 2017 gepresenteerd en was toen het eerste volledig nieuwe model. Tot die tijd waren DS’en in feite Citroëns met een ander label. De DS 7 Crossback zag er niet slecht uit, maar slaagde er niet echt in om luxe Duitse auto's als de Audi Q3 te beconcurreren.

Dat komt deels doordat de relatief dure DS7 dezelfde technische basis heeft als de Peugeot 3008, iets wat afbreuk doet aan zijn exclusiviteit. De Peugeot is een prima auto, maar haalt ondanks de mooie materialen in het interieur niet de kwaliteit van de Duitse topmerken. Dat is bij de DS7 anders, maar een verkooptopper werd de uniek ogende auto desondanks niet. In vijf jaar tijd werden slechts 1100 exemplaren verkocht. Van de Audi Q3 en BMW X1 werden in dezelfde periode respectievelijk vier en tien keer zoveel auto's verkocht.

Volledig scherm De vernieuwde DS7 © DS

Voor DS is Nederland uiteraard slechts een stipje op de wereldkaart. Vooral in China schijnt DS het uitstekend te doen en gezien de aanpassingen lijkt het alsof er meer naar de Aziatische smaak is gekeken dan de Europese. Dat is vooral te zien aan de grotere dagrijverlichtingsunits op de hoeken, die nogal oosters aandoen. Door de nieuwe ‘kop en kont’ heeft de auto plotseling wel een veel sprekender uiterlijk gekregen. De lichtbundel van de matrix-led koplampen past zich steeds aan de omstandigheden aan en het 3D-ontwerp van de LED-achterlichten is eveneens nieuw.

Het onderste deel van de voor- en achterbumper is opnieuw ontworpen en het DS-logo is scherper vormgegeven, terwijl de naam ‘DS Autombiles’ nu trots op de achterkant prijkt, in plaats van ‘Crossback'. Ook opvallend is dat de auto minder verchroomde delen heeft dan zijn voorganger. Dit was ook een van de belangrijkste punten van kritiek op de DS7 vóór de restyling. Sommige klanten vonden het overtollige chroom een ​​beetje overdreven. Hoewel de naam Crossback is vervallen aangezien dit de enige carrosserievariant is, wil dit niet zeggen dat je er niet meer mee het terrein in kan. Dankzij zijn grote bodemvrijheid schrikt de auto nog altijd niet terug voor een stukje buiten de gebaande paden rijden.

Volledig scherm De vernieuwde DS7 © DS

Ook op de gebaande paden doet de auto het uitstekend. De stoelen zaten al goed, maar bieden nu nog meer steun, het stuur ligt lekker in de hand en het is opvallend stil aan boord. Niet alleen als de elektromotor aan het werk is, maar ook als de benzinemotor even later inschakelt. Wanneer je in de sportstand het gaspedaal intrapt, schiet de auto er vandoor. In dat geval laat de motor wel van zich horen, maar dan zonder het enorme geloei dat veel concurrenten daarbij ten gehore geven. Aan de techniek werd verder niet gesleuteld, dus de rijgeigenschappen zijn niet veranderd en dat hoefde ook niet, want die zijn dik in orde.

Volledig scherm De vernieuwde DS7 © DS

Zoals altijd maakt DS vooral aan de binnenzijde het verschil. Qua presentatie zijn de verandering hier niet revolutionair, want de uitstraling blijft vrij klassiek. De sfeer is echter behoorlijk exclusief en origineel, zeker als het gaat om de gebruikte kleuren, de overal terugkerende driehoekvormen en de materialen. DS maakte ook van de gelegenheid gebruik om het contrast van het centrale beeldscherm te verbeteren. Tevens is het multimediasysteem gemoderniseerd en voorzien van de nieuwste software van de DS4. Het is daardoor duidelijker, sneller en meer intuïtief in het gebruik. Achterin is meer dan voldoende ruimte, waardoor de DS7 een echte gezinsauto is. Uniek in deze klasse is de elektrisch verstelbare rugleuning.

Het gamma bestaat uitsluitend uit plug-in hybrides met de toevoeging E-Tense. Deze zijn respectievelijk 225 en 300 pk sterk. Het topmodel is de variant met de 360 pk sterke plug-in hybride motor van de Peugeot 508 PSE: de E-Tense 4x4 360. Hierbij is een 110 pk sterke elektromotor gekoppeld aan een 200 pk sterke 1,6 liter viercilinder benzinemotor. Deze wordt ondersteund door nog een tweede, 113 pk sterke elektromotor op de achteras. Daarmee accelereert deze DS7 van 0-100 km/u in 5,6 seconden en haalt een topsnelheid van 235 km/u. Voor een auto die 1880 kilo weegt is dat een knappe prestatie.

Volledig scherm De vernieuwde DS7 © DS

In de basis heeft dit topmodel dezelfde aandrijflijn als het model eronder: de 300 pk sterke DS 7 E-Tense 4x4 300. In Nederland zullen de meeste apsirant-kopers echter vooral geïnteresseerd zijn in de instap-plug-in: de DS 7 E-Tense 225, die vanaf € 54.040 in de prijslijsten staat. Dat model is voorwielaangedreven, heeft een 180 pk sterke benzinemotor en kan volgens de WLTP-norm 65 kilometer puur elektrisch rijden. Helemaal zonder accu's kom je nooit te zitten. Desnoods laadt de motor de accu's bij en dat is een fijn idee, alhoewel dit wel ten koste gaat van het brandstofverbruik. Een achttraps automaat is standaard in de DS7.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.