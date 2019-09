Verloren gewaande show-Land Rover na 50 jaar weer in glorie hersteld

Een van de drie auto’s waarmee Land Rover in 1948 op de AutoRAI in Amsterdam zijn werelddebuut maakte, is na een restauratie van een jaar technisch in oude glorie hersteld. De auto werd in 2016 bij toeval teruggevonden.

Experts van Land Rover op het gebied van historische voertuigen waren vorig jaar in rep en roer toen een bijzondere auto werd ontdekt in een afgelegen tuin in het Britse Solihull. Opvallend genoeg was dat in de buurt van de plek waar de eerste Land Rovers ooit het levenslicht zagen. Het bleek een van de drie pre-productiemodellen te zijn die in 1948 werden onthuld op de AutoRAI in Amsterdam.



De Land Rover Series 1 glom in 1984 tijdens zijn debuut, maar in de loop der jaren was het model toch wat glans verloren. De laatste eigenaar kocht de auto als restauratieproject, maar kwam hier nooit aan toe. Nadat experts van Land Rover de auto hadden geïdentificeerd als een van de drie show-auto's, werd de roestige 4x4 vervoerd naar de specialisten van Land Rover Classic in Coventry.

Volledig scherm Demontage van de klassieker © Land Rover

Zij zijn gespecialiseerd in de conservering en restauratie van Land Rovers die tien jaar of langer uit productie zijn. Voor de restauratie werd de auto compleet gestript en werd onderzocht welke componenten nog te gebruiken waren, welke hersteld konden worden na vijftig jaar niet meer gebruikt te zijn.

De moeilijkheid zat 'm vooral in enkele details, zoals de kenmerkende bedieningsorganen voor de vierwielaandrijving, die alleen in enkele pre-productie-exemplaren in het dashboard waren geplaatst. Het bleek een behoorlijke klus om het achterliggende stelsel van stangen, hefboompjes en overbrengingen terug te brengen in de staat van 1948. Ook was de showauto linksgestuurd, maar toen de auto terugging naar Engeland werd het stuur naar de rechterkant verplaatst. Ook die omissie werd teruggedraaid door de experts.

Volledig scherm De Land Rover is technisch compleet nieuw en dus weer klaar voor nieuwe uitdagingen © Land Rover

Een ander probleem was dat het originele remsysteem, dat afweek van dat in de productieversie van de Land Rover, in de loop der jaren was verwijderd. Maar ook dit werd door de specialisten van Land Rover Classic volledig gereconstrueerd op basis van originele tekeningen. De onderdelen werden met de hand gemaakt en zorgvuldig gemonteerd op dezelfde manier als in 1948.

De experts hebben er bewust voor gekozen om het patina van deze zeventig jaar oude auto te bewaren. Scheuren, gaten en scherpe randjes werden gerepareerd en als er nieuwe plaatdelen moesten worden gemonteerd, gebeurde dat met hetzelfde twee millimeter dunne aluminium dat in 1948 was gebruikt. Nieuwe lak werd gemaakt op basis van de originele lichtgroene kleur die onder de stoelen bewaard was gebleven, waarna de nieuw gelakte delen werden ‘verouderd’ om perfect bij de rest van de carrosserie te passen.

Land Rover Classic ging zelfs zo ver om een origineel logo, dat verloren was gegaan, te reproduceren op basis van een foto die in 1948 op de RAI was genomen. Ook voor andere onderdelen die moesten worden vervangen, maakten de specialisten gebruik van het uitgebreide archief van Land Rover Classic, met originele tekeningen en afbeeldingen, en van andere bewaard gebleven pre-productie-exemplaren. Zodoende konden alle onderdelen op de juiste manier worden gemonteerd. De auto is dit weekend te zien op de Land Rover Classic-stand tijdens de Goodwood Revival Meeting in Engeland.

Volledig scherm Zo zag de auto eruit toen deze werd aangetroffen in een tuin in Engeland, met het stuur rechts © Land Rover

Tijdlijn introductie Land Rover AutoRAI 1948

1948 Gebouwd met het stuur links, geregistreerd als ‘Experimenteel model’

1948 Voorzien van nieuwe productieonderdelen en omgebouwd naar besturing aan rechterzijde

1955 Voor het eerst op kenteken gezet op 25 juni 1955: SNX 910

1961-1988 Verkocht en doorverkocht aan diverse eigenaars; auto wordt jarenlang niet gebruikt

2016 Auto gevonden in een tuin vlak bij de fabriek in Solihull, waar hij stond te wachten op een restauratie die nooit plaatsvond

2018 Identiteit van auto vastgesteld door experts van Land Rover Classic, restauratie vindt plaats