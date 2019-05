‘Verlieslijdend Jaguar Land Rover wordt verkocht aan PSA’

Het bedrijf, dat in het Verenigd Koninkrijk 40.000 mensen tewerkstelt, heeft tussen oktober en december verliezen geleden van 3,4 miljard pond, zo blijkt uit gelekte documenten. De fabrikant van luxe auto’s, die in handen is van het Indiase bedrijf Tata, zou in gesprek zijn met Peugeot- en Citroën-eigenaar Groupe PSA over een overname, aldus de Britse kranten Daily Mail en The Coventry Telegraph.

In januari bevestigde JLR dat het 4.500 banen zou schrappen, bovenop het verlies van 1.500 banen dat vorig jaar werd aangekondigd. Dr. Charles Tennant, voormalig hoofdingenieur bij Land Rover, waarschuwt dat het bedrijf ‘in een dodelijke wurggreep zit’ en dat eigenaar Tata Tata Motors het bedrijf wil verkopen, vooral nu hun Indiase thuisactiviteiten weer winstgevend zijn. Hij voegde eraan toe: ,,Ik ben bang dat de volgende stadia drastisch en pijnlijk zullen zijn.”

Elke deal met PSA zou de vrees voor bezuinigingen op de productie in het Verenigd Koninkrijk en verder banenverlies doen toenemen, wat een grote klap betekent voor de toch al worstelende auto-industrie in Engeland. PSA, dat al eigenaar is van de Britse autofabrikant Vauxhall, is voor 14 procent in handen van de Franse overheid.

Het verkoopproces is in een vergevorderd stadium, zo werd gemeld in een gelekt document waarin de voordelen worden geschetst van het bundelen van de krachten van beide bedrijven. Jaguar Land Rover werd in 2008 door Ford gekocht van het Indiase industriële conglomeraat Tata voor 1,7 miljard pond.