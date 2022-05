Verkoopster moet gammele Kia Picanto na anderhalf jaar terugnemen: ‘Typisch een Duitse schadebak’

Een vrouw die voor 6250 euro een rode Kia Picanto uit 2016 aan een andere vrouw verkocht, moet de auto anderhalf jaar later terugnemen en de koop ongedaan maken. Dat heeft de kantonrechter in Amersfoort bepaald. De Kia is zo gammel dat de auto met goed fatsoen niet de weg op kan.

Opvallend is dat de nieuwe eigenaresse pas na driekwart jaar aan de verkoper aangaf van de auto af te willen. Voor de rechter is dat echter geen probleem: de vrouw mocht de tijd nemen om te laten onderzoeken wat er niet deugde aan de Kia en hoefde de vorige eigenaar daarover niet te informeren.

Ze kocht de auto op 27 september 2020 in Zeist. Ze maakte geen proefrit, maar liet alleen de motor stationair draaien. Dat klonk kennelijk goed, want de koop ging door. Daarna begon de ellende; de wagen vertoonde allerlei gebreken. ,,Uiteindelijk heeft ze er amper kilometers in gemaakt,’' zegt advocaat Daniëlla van Rooij

De vrouw liet kennissen met verstand van zaken er naar kijken en die vonden overal vochtplekken, haperende elektronica en sporen van schade. ‘Wij denken aan een klassiek geval van een Duitse schadebak', luidde de conclusie.

Om helemaal zeker te zijn schakelde ze een gespecialiseerd taxateur in, maar die kwam evenmin met verheugend nieuws. Hij constateerde dat de auto is overgespoten, diverse beschadigingen heeft en hooguit drieduizend euro waard is. Op 14 juni lichtte de eigenaresse de verkoopster in over de gebreken en op 13 september, bijna een jaar na de aanschaf, liet ze weten van de koop af te willen.

Rijkelijk laat, vindt de verkoopster, omdat kennelijk enkele weken na de aanschaf al duidelijk was dat er iets niet deugde. Ze wil de auto niet terug. Na een apk-keuring in november was de maat vol voor de eigenaresse en sleepte ze de verkoopster voor de rechter. Uit de keuring bleek dat het remsysteem versleten is, de remschijven slecht functioneren, de aandrijfas is beschadigd, de parkeerrem niet werkt en de rechterachterdeur niet op normale wijze open kan. Conclusie: de auto mag niet de weg op.

Dat laatste is voor de rechter van doorslaggevende betekenis. De koopovereenkomst is gesloten met als doel dat de koopster met de Kia aan het verkeer kan deelnemen. Dat doel was bij beide partijen bekend. Nu blijkt dat de Kia niet de weg op mag, moet de overeenkomst worden ontbonden. De verkoopster moet de koopsom terugstorten, de proceskosten betalen en de auto weer op haar naam laten zetten. Doet ze dat niet, dan kost haar dat 250 euro per dag.