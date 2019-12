Verkooprecord elektrische auto is nog geen definitieve doorbraak

Vooral Tesla doet goede zaken. Dat merk komt dit jaar rond de 30.000 exemplaren uit. In de haven van Amsterdam staan nog een paar duizend Tesla Model 3's die de komende dagen op kenteken worden gezet. Maar ook Audi doet met de elektrische SUV E-tron goede zaken en verkocht er inmiddels bijna 2400, waarvan ruim de helft deze maand. Het totaalaantal elektrische auto's zal boven de 55.000 uitkomen. Een op de acht verkochte personenauto's is een exemplaar zonder brandstofmotor.



,,Maar nee, dit is nog niet de definitieve doorbraak van de elektrische auto. Er rijden nu iets meer dan 100.000 elektrische auto's rond. Dat is nog steeds maar 1,2 procent van het totale wagenpark. De vraag is bovendien volledig fiscaal gedreven’’, zegt Tom Huyskens van brancheorganisatie Bovag.



Veel leaserijders die dit jaar een nieuwe auto mogen uitkiezen, gaan voor een elektrisch exemplaar omdat de fiscale bijtelling in 2020 verdubbelt. Wie dit jaar nog een exemplaar bemachtigt, kan voor enkele tientjes extra belasting per maand ook onbeperkt privé met de auto rijden. De populariteit van de elektrische auto is ook het gevolg van de dalende prijzen van de elektrische auto en de toegenomen actieradius.

Nieuwe modellen

Wie wacht, is volgend jaar duurder uit (de bijtelling wordt 8 procent over de eerste 45.000 euro en 22 procent over het resterende aankoopbedrag), maar krijgt voor hetzelfde geld wél meer keuze en een grotere actieradius. Niet alleen Tesla zal de markt voor elektrische auto's dan nog domineren. Alle traditionele autofabrikanten komen in 2020 met nieuwe elektrische modellen, de autobranche verwacht dat veel kopers dan weer voor de vertrouwde automerken kiezen, vanwege de bouwkwaliteit en het uitgebreide servicenetwerk.



Onder andere op de markt komen de Volkswagen ID.3, BMW iX3, Volvo XC40 Recharge, Peugeot e-208, Peugeot e-2008, Opel Corsa-e, Mazda MX-30, Honda e, Polestar 2, Ford Mustang Mach-E en Mini Electric. ,,Geduchte concurrentie voor Tesla’’, zegt Huyskens van Bovag. De grote Tesla-concurrenten van dit jaar, de Kia Niro en Hyundai Kona, bleven achter bij de voorspellingen vanwege leveringsproblemen.

Verwachting 2020

Volgens een eerste inschatting van de autobranche zal het aandeel elektrische auto's in 2020 ongeveer 10 procent van de totale verkoop zijn. Huyskens: ,,Maar een jaar geleden voorspelden we een verkoop van 28.000 elektrische auto's in 2019; het werden er bijna twee keer zoveel. Het is koffiedik kijken. We verwachten dat er in de eerste maanden van het jaar nog veel elektrisch aanbod zal zijn van auto's die dit jaar nog op kenteken zijn gezet om zo te kunnen profiteren van de lage bijtelling van 2019. Die bijtelling wordt in 2021 12 procent, weer 4 procent hoger, dus het is goed mogelijk dat we eind 2020 weer een enorme run op elektrische auto's zien.‘’

Kilometerprijs

De verwachting is dat de prijs per kilometer van elektrische auto's binnen een paar jaar die van benzine-auto's evenaart. Een vergelijking op kosten gaat nu nog mank, omdat er momenteel geen motorrijtuigenbelasting of aanschafbelasting bpm hoeft te worden betaald. Die fiscale voordelen worden langzaam afgebouwd. ,,De overheid draait aan de knoppen. De bijtelling kan zomaar hoger worden als er te veel belastinginkomsten verloren gaan aan subsidies voor elektrisch rijden.’’

Vooral van de Volkswagen ID.3 wordt volgend jaar veel verwacht. Dit model, dat medio 2020 volop verkrijgbaar zou moeten zijn, moet met een instapprijs van rond de 30.000 euro voor Volkswagen de Golf van het decennium worden. De grootste automaker ter wereld denkt dat de ID.3 ervoor gaat zorgen dat elektrisch rijden niet langer een (dure) niche zal zijn. De productie van de ID.3 is inmiddels gestart en wordt in de loop van 2020 opgevoerd naar 1500 exemplaren per dag, waarmee het bedrijf meer elektrische auto's zal maken dan Tesla op dit moment.

Waterstof

Auto's op waterstof breken overigens nog steeds niet door in Nederland. De techniek waarbij de elektrische auto wordt gemaakt door het omzetten van waterstof in water kampt met te weinig waterstofstations. Dit jaar werden 180 exemplaren verkocht.