Verkoop Tesla 3 duikelt van 12.000 naar 36 stuks per maand

Het is niet dat de Tesla 3 - te koop vanaf 51.000 euro - na de massaverkoop in december niet leverbaar is. De Amerikaanse automaker heeft bij de vestiging in Amsterdam bijna 90 exemplaren op voorraad. En Tesla is niet alleen. Nagenoeg alle leasemaatschappijen hebben vorige maand op de valreep elektrische auto’s gekocht om deze dit jaar nog onder de lage bijtelling van 4 procent te kunnen slijten. Op 31 december was de voorraad elektrische auto’s bij de dealers ook ruim 1200 stuks. Audi heeft bijvoorbeeld nog bijna 300 elektrische Audi e-tron’s van 2019 beschikbaar. Ook leasemaatschappijen hebben de hallen volstaan met elektrische auto’s van vorig jaar om nog maandenlang exemplaren met een lage bijtelling te kunnen leveren.